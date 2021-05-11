Kirazlıyayla'da köylüler, maden inşaatına karşı direnişlerini sürdürüyor

11 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Bursa’nın Kirazlıyayla köyündeki maden işletme sahasına çekilen yüksek gerilim hattına karşı köylülerin direnişi 10. gününde. Elektrik kablolarının suyun üstünden geçirildiğini söyleyen köylüler, “Birkaç kere mavi boru koydular, sonrasında kablolar tamamen açıktan geçirildi. Adeta elektrik kablolarını suyun içine döşediler. Söylediğimizde de bir şey olmaz diyorlar. Canımızı tehlikeye atılıyor. Devlet feryadımızı duymuyor” dedi.

Meyra Madencilik’in Çinko - Kurşun - Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı’na karşı mücadele eden köylülerden Hasan Güler, “Köyümüzün içi şantiyeye döndü. Her yerde hendekler var. Kabloları suyun içinden geçiriyorlar. Bazı yerleri kapatmıyorlar” dedi. Hüseyin C. de “Çevreyolu kapatıldığı için köyün doğusuna biçerdöver girerken batısına giremiyor. Zaten bu maden şirketinden dolayı mahsullerimiz elimizde kalmıştı, bu çalışmalarla bizi tamamen bitirdiler” diye konuştu.

Yenişehir Çevre Platformu Sözcüsü Şafak Erdem ise “Bu proje planla yapılan bir proje değil. Çalışmalarda; boruların içinden geçirilmesi gereken kablolar, bazı yerlerden çıplak geçiriliyor. Elektrik Mühendisleri Odası’ndan rapor bekliyoruz ”ifadelerini kullandı.



