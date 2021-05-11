Kirazlıyayla'da köylüler, maden inşaatına karşı direnişlerini sürdürüyor
Bursa’nın Kirazlıyayla köyündeki maden işletme sahasına çekilen yüksek gerilim hattına karşı köylüler 10 gündür eylem yapıyor.
Bursa’nın Kirazlıyayla köyündeki maden işletme sahasına çekilen yüksek gerilim hattına karşı köylülerin direnişi 10. gününde. Elektrik kablolarının suyun üstünden geçirildiğini söyleyen köylüler, “Birkaç kere mavi boru koydular, sonrasında kablolar tamamen açıktan geçirildi. Adeta elektrik kablolarını suyun içine döşediler. Söylediğimizde de bir şey olmaz diyorlar. Canımızı tehlikeye atılıyor. Devlet feryadımızı duymuyor” dedi.
Meyra Madencilik’in Çinko - Kurşun - Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı’na karşı mücadele eden köylülerden Hasan Güler, “Köyümüzün içi şantiyeye döndü. Her yerde hendekler var. Kabloları suyun içinden geçiriyorlar. Bazı yerleri kapatmıyorlar” dedi. Hüseyin C. de “Çevreyolu kapatıldığı için köyün doğusuna biçerdöver girerken batısına giremiyor. Zaten bu maden şirketinden dolayı mahsullerimiz elimizde kalmıştı, bu çalışmalarla bizi tamamen bitirdiler” diye konuştu.
Yenişehir Çevre Platformu Sözcüsü Şafak Erdem ise “Bu proje planla yapılan bir proje değil. Çalışmalarda; boruların içinden geçirilmesi gereken kablolar, bazı yerlerden çıplak geçiriliyor. Elektrik Mühendisleri Odası’ndan rapor bekliyoruz ”ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi