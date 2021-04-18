Kırım Tatarlarından Erdoğan'a görüşme talebi

18 Nisan 2021 Pazar, 18:07

Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal-Kültürel Özerklik Başkanı Eyvaz Umerov, Rus RİA ajansına demecinde, "Türkiye, Erdoğan'ın desteğini çok sık dile getirdiği yarımada sakinlerinin, yani Kırım Tatarlarının sesini duymalı. Daha net anlayabilmek adına, Kırım'a gelip kendi gözlerinizle görmeniz faydalı olacaktır. Kırım Tatarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan ve Rusya’da yasaklı olan örgüt “Kırım Tatar Halkı Meclisi’nin” Ukrayna'da yaşayan radikal liderlerinin yanlış ithamlarına dayanarak fikir inşa etmektense; Erdoğan’ın Kırım'dan gelen Kırım Tatarlarının temsilcileriyle buluşması, iki ülke arasında daha yakın bir işbirliği kurulmasına yardımcı olacaktır. "dedi.

TÜRKİYE: İLHAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky ile İstanbul'da yaptığı görüşme sonrası, Kiev yönetiminin Kırım yarımadası konusundaki görüşlerini desteklediğini ifade etmişi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası, Türkiye’nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini ve Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiğini dile getirmişti.

Buna karşılık, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Türkiye'nin Kırım konusunda yanlış bir pozisyonda olduğunu belirterek, kendi tezlerine ikna etmeyi umduklarını sözlerine eklemişti.

RUSYA: SEÇİM ZAFERİ

16 Mart 2014'te yapılan referandum sonucunda Kırım Rusya'ya bağlandı. Referanduma başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve pek çok ülke karşı çıktı ve referandumu geçersiz saydı.

Moskova yönetimi ise referandumu tanıdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Mart 2014'te Kremlin Sarayı'ndaki törende "Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya bağlanması ve yeni federal bölgeler oluşturulmasını" öngören yasayı imzaladı.