Kırklareli'nde sokak hayvanlarına mikroçip takılıyor

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:03

Kırklareli'nde sokak hayvanlarının bakımlarının yapılması ve kayıt altına alınmalarını sağlamak için mikroçip takılmaya başlandı.

Babaeski ilçesinde faaliyet gösteren Trakya Bölge Veteriner Kliniğinde, valilik ve belediyelerle yapılan anlaşma kapsamında sokak hayvanlarının bakımları yapılıyor.

Bakım ve tedavileri tamamlanan hayvanlar daha sonra kısırlaştırılıyor. Hayvanların sağlık taramalarının kayıt altına alınması için mikroçip takılmaya başlandı.

TÜM HAYVANLAR KONTROL ALTINDA TUTULMUŞ OLACAK

Trakya Bölge Veteriner Kliniği sorumlusu Murat Şahin, AA muhabirine, tam teşekküllü bir komplekste sokak hayvanlarına hizmet verdiklerini söyledi.

Yerel yönetimlerle beraber başıboş hayvanların bakımlarını ve kısırlaştırmalarını yaptıklarını anlatan Şahin, "Belediyeler ve valilik ile sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında sokak hayvanlarının tüm bakımlarını yapıyoruz, kayıt altına almak için mikroçip takıyoruz. Böylelikle tüm hayvanlar kontrol altında tutulmuş olacak" dedi.