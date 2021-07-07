Kırkpınar'ın son başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri almaya geldim

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:38

Edirne'de bu yıl pandemi tedbirleri altında Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivanlar, Mimar Sinan Spor Salonu'nda kayıtlarını yaptırmaya başladı. 2019 yılında başpehlivan olarak şampiyonluğu göğüsleyen Ali Gürbüz, 2 sene ayrı kaldıkları güreşi çok özlediklerini, bu yıl da kemer almak için geldiğini belirterek, "İnşallah kemer almaya geldim. 2019'da kazandığım başpehlivanlığı devam ettirip, bu sene de başpehlivan olmak istiyorum" dedi.

Edirne'de bu yıl 9-11 Temmuz tarihleri arasında 660'ıncısı gerçekleştirilecek tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivanlar, Mimar Sinan Spor Salonu'nda kayıtlarını yaptırmaya başladı. PCR testlerinin negatif olduğuna dair sonuçlarını ibraz ederek kayıtlarını yaptıran pehlivanlar, bağlı bulundukları sıkletlerde kura çekti. Kente gelen pehlivanlar sabahın erken saatlerinden itibaren salonun yolunu tutarken, Kırkpınar'ın son şampiyonu Ali Gürbüz de ilk kayıt yaptıran başpehlivanlar arasında yerini aldı.

Koronavirüs nedeniyle 2020 yılında ara verilen, tarihi organizasyonun son başpehlivanı Ali Gürbüz, ayrı kaldıkları güreşleri çok özlediklerini söyledi. Mimar Sinan Spor Salonu'na gelerek kaydını yaptıran Gürbüz, "Kırkpınar'a 2 sene ara verildi, tekrar 2021 yılında bir kaç güreşle başladı. Kırkpınar'a geldik, inşallah 2019'da kazandığım başpehlivanlığı devam ettirip, bu sene de başpehlivan olmak istiyorum. Bunun doğrultusunda hazırlıklarımızı yaptık, çalıştık. Bundan sonrası Allah'ın kısmeti. İnşallah kemer almaya geldim" dedi.