Kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde yeni bir 'süper Dünya' tespit edildi
Dünya'dan yaklaşık 36 ışık yılı uzaklıktaki GJ 740 adlı kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde bir "süper Dünya" keşfedildi.
Kanarya Adaları Astrofizik Enstitüsü'nde doktora öğrencisi Borja Toledo Padrón'un yönettiği araştırma ekibinin tespit ettiği gezegen, yıldızının etrafındaki dönüşünü 2,4 Dünya gününde tamamlıyor. Kütlesiyse, Dünya'nınkinin yaklaşık 3 katı.
Söz konusu gezegen, boyutu ve kütlesinin Dünya'dan çok daha büyük olması sebebiyle "süper Dünya" diye anılıyor.
Gezegenin, bu tür bir yıldızın etrafında en kısa dönüş periyoduna sahip ikinci gezegen olduğu kaydedildi.
Padrón, gezegenin kütlesinin ve dönüş süresinin, 1,4 Dünya yarıçapına sahip kayalık bir gezegene işaret ettiğini kaydetti. NASA'nın Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu'yla yapılacak gözlemlerle bu bilgilerin teyit edilebileceğini belirtti.
Yıldızın güneşe, gezegenin yıldızına çok yakın olduğuna dikkat çeken araştırma ekibi, yeni "süper Dünya"nın gelecek yıllarda araştırmalara konu olabileceğini söyledi.
Bununla birlikte bulgular, yıldızın etrafındaki dönüşü 9 yılda tamamlayan ve 100 Dünya kütlesine yakın kütlesi olan ikinci bir gezegenin varlığına işaret ediyor. Ancak verilerdeki dikeyhız sinyali, yıldızın manyetik döngüsünden kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla bu gezegeni doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.
Araştırmanın bulguları hakemli bilim dergisi Astronomy & Astrophysics'te yayımlandı.
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