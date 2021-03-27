Kırmızı Kedi Yayınevi'nden Klasikler Dizisi

27 Mart 2021 Cumartesi, 00:06

2014 itibariyle ve ağırlıklı olarak 2016’da dünya ve Türk edebiyatından klasik eserleri bir “dizi” disiplini içinde okurların ilgisine sunmaya başladık. Kafka’dan Tolstoy’a, H.G. Wells’ten Pessoa’ya, Tevfik Fikret’ten Hüseyin Rahmi Gürpınar’a birbirinden önemli yazarların ölümsüz eserlerini, nitelikli çeviriler ve edisyonlarla kataloğumuza ekledik.

2018’de onuncu yılımızı kutlarken 1000’inci kitabımızı okurla buluşturduk! Yine söz konusu dönemde sadece politik-siyasi incelemelerle değil, yerli ve yabancı edebiyat eserleriyle ve başta Sanat, Şehirlerarası, Hayat Bilgisi, 888 Nüsha olmak üzere ona yakın yeni diziyle kataloğumuzu genişlettik.

Tam da bu dönemde yayımlanan kitaplarımız arasında Türk klasiklerinin sayıca az olduğunu tespit ederek, çalışmalarımızı hızlandırdık. Öncelikle daha önce çevrilmemiş eserleri listemizin ilk sırasına aldık.

Daha önce yayımlanmış ancak farklı sebeplerden dolayı yeni baskısı yapılmayan iyi çevirilerin yeniden basımları için harekete geçtik. Zincirin son halkası ise her kitaplıkta olması gereken önemli eserlerin yeni çevirilerinin iyi edisyonlarını hazırlamaktı…

Yeni dizi disiplini içerisinde okura sunduğumuz ilk eserler aslında seyir haritamızı da gösterir nitelikte oldu:

Victor Hugo’nun 1871 Paris Komünü Günlükleri ilk defa Türkçeye çevrildi. Nietzsche’nin Böyle Buyurdu Zerdüşt’ü çevirmeni Gülperi Sert tarafından elden geçirildi ve bazı notlarla zenginleştirildi.

Ahmet Hâşim’in Bütün Şiirleri ise eski ve yeni harfli karşılıklı sayfalarla ve edisyon kritik olarak yayımlandı. Hâşim’in Frankfurt Seyahatnamesi 1865-1935 yılları arasında (Hâşim’in gördüğü) Frankfurt’a ait fotoğraflarla beraber yayımlandı (ki aralarında Hâşim’in tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğrafları da yer alıyordu).

Salgının ilk aylarını Kırmızı Kedi Klasikler dizisine odaklanarak geride bıraktık. Bugün dizimiz kısa sürede 100’ün üzerinde başlığa ulaştı.

Sadece Batı klasiklerini ve Türkçe eserleri değil örneğin Farsçadan çeviriyle ve çift dilli olarak yayımladığımız Attâr’ın rubaileri, Arap şiirinin en seçkin örneklerinden oluşan Yedi Askı Şiirleri (Muallakalar) dizinin gurur veren eserleri arasında yerini aldı.

Yakın zamanda okurla buluşan Engels’in Cola di Rienzi adlı tiyatro eseri ve - birçok kitabı farklı yayınevleri tarafından yayımlanmış olsa da - Fernando Pessoa’nın Mesaj adlı hayattayken yayımlanan tek şiir kitabı Portekizceden çeviriyle bağımsız kitap olarak, ilk defa Kırmızı Kedi Klasikler dizisi içinde yayımlandı.

Usta yazar Calvino’nun klasik eserler için önerdiği tanımlardan biri şöyledir: “Klasikler, haklarında asla ‘okuyorum’ sözünü değil, genellikle ‘yeniden okuyorum’ sözünü işittiğimiz kitaplardır.” Bu sözden hareketle tüm okurları klasik eserleri Kırmızı Kedi’den “yeniden” okumaya çağırıyoruz…