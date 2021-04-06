Kırmızı Oda dizisine sürpriz transfer

Binnur Kaya'nın başrolünde oynadığı Kırmızı Oda dizisine usta oyuncu Uğur Yücel de dahil oldu.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2021 Salı, 09:30
Kırmızı Oda dizisine sürpriz transfer
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Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından senaryolaştırılarak diziye uyarlanan Kırmızı Oda etkileyici hikâyeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 

Cuma akşamları dramatik hikayeleriyle izleyiciyi etkisi altına alan sevilen diziye usta bir oyuncu dahil oluyor.

TV100'de yer alan habere göre; Birbirinden ünlü olan konuk oyuncularının etkileyici hikâyeleriyle izlenme rekorları kıran diziye son olarak  Uğur Yücel katılıyor.

Yeni sezonda da devam edecek sevilen dizide Yücel'in hikâyesi merak konusu oldu.


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