Kırmızı Şeytanlar çok zorlandı
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz devi 1-0 kazanmayı başardı.
Manchester United, bir önceki turda temsilcimiz Başakşehir'i eleyen Kopenhag'ı uzatma devrelerinde bulduğu golle 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz devi 1-0 kazanmayı başardı.
Köln'de seyircisiz olarak oynanan karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 sona erdi.
Uzatma devresinin 4. dakikasında kazanılan penaltıyı Bruno Fernandes gole çevirerek Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi.
Manchester'da Greenwoord'un 45+1'de filelere gönderdiği gol VAR kontrolü sonrasında ofsayt kararıyla iptal edildi. Kırmızı Şeytanların tam 14 şutunu Kopenhag kaleci Johnsson çıkardı.
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