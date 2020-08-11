Kırmızı Şeytanlar çok zorlandı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz devi 1-0 kazanmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2020 Salı, 08:39
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Manchester United, bir önceki turda temsilcimiz Başakşehir'i eleyen Kopenhag'ı uzatma devrelerinde bulduğu golle 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz devi 1-0 kazanmayı başardı.

Köln'de seyircisiz olarak oynanan karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 sona erdi.

Uzatma devresinin 4. dakikasında kazanılan penaltıyı Bruno Fernandes gole çevirerek Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi.

Manchester'da Greenwoord'un 45+1'de filelere gönderdiği gol VAR kontrolü sonrasında ofsayt kararıyla iptal edildi. Kırmızı Şeytanların tam 14 şutunu  Kopenhag kaleci Johnsson çıkardı. 


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