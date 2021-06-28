Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nde skandal: Engelli kardeşlerin maaşlarını sekiz yıl kullanmış

28 Haziran 2021 Pazartesi, 16:40

Skandal olay, Kırşehir Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı engelsiz yaşam ve bakım rehabilitiasyon merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, 2012 yılında merkeze kayıt yaptıran 2 kardeşe çıkarılan maaş kartı, bakım merkezinde görevli olan öğretmen tarafından alındı. Öğretmen 8 yıl boyunca engelli kardeşlerin maaş kartlarını kullandı. Hatta maaş kartları bir süre sonra geçerliliğini yitirdiği için tekrar onaylandı ve öğretmen engelli öğrencilere ait maaşları kullanmaya devam etti.

İL MÜDÜRLÜĞÜ: GÖREVİNE SON VERİLDİ

Skandalın medyaya yansıması ve büyük tepki çekmesi üzerine ile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, sözkonusu personelin görevine son verildiği ve hakkında suç duyurusunda bulunuludğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğümüzde 04.06.2021 tarihinde yapılan kurum içi değerlendirmeler sırasında, kurumda görevli bir personelin devletimizin koruması altında bulunan 2 engelli kardeşin gelirleriyle ilgili kendi lehine tasarrufta bulunduğu yönünde bulgulara rastlanılması üzerine aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ayrıca, ek ders ücreti karşılığı çalışan görevli hakkında idari soruşturma başlatılarak Bakanlığımıza bildirilmiştir. Neticede, adı geçen personelin görevlendirmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca 17.06.2021 tarihinde sonlandırılmış olup adli ve idari süreç devam etmektedir."