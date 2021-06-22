Yabancılardan rüşvet alan 11'i kamu görevlisi 51 kişi için gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancılardan işlerini takip etmek vaadiyle rüşvet alan, sahte belgelerle oturum alındığı tespit edilmesi üzerine Türkiye genelinde 11’i kamu görevlisi, 1’i avukat toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Türkiye’de oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancıların işlerini takip etmek vaadiyle rüşvet alındığı ve sahte belgelerle oturum alındığını tespit edildi. Ülke genelinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 11’i kamu görevlisi, 1’i avukat olmak üzere toplamda 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında 43 kişi gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:
“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ülkemizde oturum veya çalışma izni almak isteyen yabancı şahısların işlerini takip etmek vaadiyle rüşvet alındığı, sahte belgelerle oturum alındığının tespit edildiği,
Bu kapsamda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından teknik ve fiziki takip sonrasında ülke genelinde 11’i kamu görevlisi, 1’i avukat olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında 22 Haziran 2021 tarihinde gözaltı kararı verildiği, soruşturma kapsamında 43 kişinin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara devam edilmektedir.”
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