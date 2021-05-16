Kırşehir'de 4 katlı apartman, 'mutant virüs' nedeniyle karantinaya alındı
Kırşehir'de 4 katlı bir apartman, bina sakinlerine yapılan test sonucu 'mutant virüs'e rastlanılması ve çok sayıda temaslı nedeniyle karantinaya alındı.
Medrese Mahallesi Fatih Bulvarında bulunan 4 katlı Beşyıldız Apartmanı’nda yaşayan bazı kişiler yüksek ateş, öksürük ve kas ağrısı şikayetiyle Covid-19 testi yaptırdı.
Sonuçları pozitif çıkan bina sakinleri evlerinde karantinaya alındı. Binada yaşayanların mutant virüse yakalanması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 10 dairesi bulunan apartman için karantina kararı aldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Kırşehir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İlimiz Medrese Mahallesi Fatih Bulvarında bulunan bir apartmanda ikamet eden bazı şahısların yapılan testlerinde mutant Covid-19 virüsü tespit edilmesi ve bu şahıslarla bayramlaşmadan kaynaklı çok sayıda temaslı şahsın bulunması nedeniyle, salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bahse konu apartmanda karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- İşte 'kademeli normalleşme' genelgesi
- “Sen benim jokerimdin
- Cüneyt Çakır, saatini evde unutmuş!
- Köprüye dev '128 milyar dolar nerede' pankartı
- Yüzde 10'luk fark
- 'Kademeli normalleşme' genelgesine AKP içinden itiraz
- Fatih Portakal'dan 'Sedat Peker' çıkışı
- Yılmaz Özdil'den Peker'in 5. videosuna yanıt
- Vallahi yakın zamana kadar sizinkiler kullanıyordu
- La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu geliyor