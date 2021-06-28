Kırşehir’de ASM ve 112 acil çağrı merkezi inşaatı

28 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

Kırşehir’de, yıkılan eski devlet hastanesi arazisinde yapımına başlanan aile sağlığı merkezi (ASM) ve 112 acil çağrı merkezi inşaatının henüz temeli atılmadan, ihalesi için Cemre İnşaat Taahhüt Sanayi ve Turizm LTD’ye yüzde 22 hakediş ödendiği ortaya çıktı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, “Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinde projenin fiziki ilerleme oranı yüzde 25 olarak gözükmektedir. Ancak projenin temeli henüz bu hafta atılmaya başlanmıştır. Covid-19 ile mücadele sürecinde çok ihtiyaç duyulduğu halde Kırşehirlileri tek hastaneye mahkûm edenler inşaat firmasına temel bile atılmadan hakedişlerini ödemekte tereddüt etmemişlerdir” tepkisini gösterdi.

CHP’li Metin İlhan, söz konusu inşaatın Cemre İnşaat Taahhüt Sanayi ve Turizm LTD’ye, 7 milyon 528 bin TL bedelle ihale edildiğini söyledi. İlhan, “Devletin temel görevlerinin başında her vatandaş için eşit, ücretsiz, nitelikli ve kolay ulaşılabilir bir sağlık sistemini sağlamak bulunmaktadır. 14 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yatırım programına göre, 150 yataklı Kırşehir Devlet Hastanesi ek binası inşaatının 2019 tarihi itibarıyla tamamlanmış olması gerekiyordu. Ancak türlü şahsi ve siyasi emellerle proje iptal edilmiş ve yerine 35 dönüm içerisine 802 metrekare oturum alanı, sağlıklı hayat merkezi, aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık istasyonundan oluşan bir yapı planlanmıştır” bilgisini verdi.