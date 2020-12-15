Kış günleri için öneri: 'D vitamini ve mineraller değeri yüksek olan besinler tüketin'

15 Aralık 2020 Salı, 00:01

İkinci kez koronavirüse yakalanma ihtimali olan ya da enfekte olmamış kişilerin, bağışıklık sistemini güçlü tutmak zorunda olduğunu belirten Diyetisyen Eda Balcı, ''Bunun için de beslenmelerine, uyku sürelerine, fiziksel aktiviteye ve sigara, alkol gibi bağışıklık sistemini zayıflatan maddelerin kullanılmamasına dikkat etmeliler” uyarısında bulundu.

"GÜNDE 2 LİTREDEN AZ SU TÜKETİLİRSE BAĞIŞIKLIK ZAYIFLAR"

Pandemi sürecinde kişilerin beslenme düzenine son derece dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Balcı, “Beslenme düzeninde ilk dikkat etmemiz gereken su tüketimidir. Vücut sistemlerinin çalışması için bol sıvı tüketilmesi gerekmektedir. Özellikle hastalıkların arttığı bu dönemde yeterli su tüketimi çok önemli. Mevsim itibarıyla su tüketiminin azalması, günde 2-2,5 litreden az su tüketilmesi bağışıklığımızın zayıflamasına neden olmaktadır'' diye konuştu.

"ÖNCELİK D VİTAMİNİ VE MİNERALLER"

Gün içerisinde tüm besin gruplarından yeterli oranda alınarak günlük enerji, vitamin ve minerallerin karşılanmasını öneren Balcı, ''Öncelik D vitamini ve mineraller. Kış mevsimi itibarıyla, karşılamakta güçlük çektiğimiz D vitamini ve özellikle besinlerle yeterli miktarda alamadığımız diğer vitamin ve mineraller, bağışıklık sistemi için çok önemli'' ifadelerini kullandı.

Antioksidan ve vitamin bakımından zengin olan besinlerin tüketimi için önerilerde bulunan Balcı, “D vitamininden zengin yağlı balıklar, yumurta ve mantar, içinde C vitamini bol portakal, mandalina, kivi, brokoli, karnabahar ve maydanoz ve A vitamini içeren havuç, ıspanak, balkabağı ve ciğer tüketmeliyiz" dedi.

"VİTAMİNLER VE MİNERALLER YETERLİ ORANDA ALINMALI"

Bağışıklık sistemi için vitaminlere ek olarak, minerallerin de yeterli oranda alınmasının önemli olduğunu söyleyen Diyetisyen Eda Balcı, tavsiyelerine şu besinleri de ekledi:

"Büyümeyi, gelişmeyi ve bağışıklık sistemini etkileyen ve hayvansal kaynaklarda, bitkisel kaynaklardan daha fazla bulunan demir tüketilmeli. Güçlü bir antioksidan olan ve kuru yemişlerde, balıkta, deniz ürünlerinde ve yumurtada bolca bulunan selenyum tüketilmeli. Et, süt, kuru yemişlerde ağırlıklı bulunan çinko tüketilmeli. Beslenme düzeninde karbonhidrat, protein, yağ gibi makro besin öğeleri tüketilmeli. Vitamin ve mineral gibi mikro besin öğeleri düzenli ve yeterli miktarda tüketilmeli."