Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2 ay daha uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2020 Pazartesi, 00:30
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Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı. Daha önce uzatılan uygulama 31 Ağustos'ta sona eriyordu.


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