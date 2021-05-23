Kısıtlama ihlalinden işlem yapan ekibi görüntüleyince gözaltına alındı
İzmi’te 24 saat içerisinde 2 defa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen Emre K., kendisine tutanak tutan polisleri cep telefonuyla görüntüleyince gözaltına alındı.
Olay, saat 14.30 sıralarında İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki polis uygulama noktasında meydana geldi.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, yol üzerinde yürüyen Emre K.’ye kimlik ve muafiyet belgesi sordu. Polis, muafiyet belgesi olmayan Emre K. hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle tutanak tuttu. Kendisine haksızlık yapıldığını iddia eden Emre K., bu sırada kendisine işlem yapan polis ekibini cep telefonuyla görüntülemek istedi. Polisin tüm uyarılarına rağmen görüntü almaya devam eden Emre K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Cezaevinden izinli olarak dışarı çıktığı öğrenilen Emre K.’ye, dün de aynı bölgede sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası yazıldığı öğrenildi.
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