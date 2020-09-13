Kışla yakınında yangın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde General Kemalettin Eken Kışlası ve akaryakıt istasyonuna yakın bir noktada çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Yangın, öğleden sonra Malkara- Tekirdağ yolunun ilçe girişinde meydana geldi, İddiaya göre bir araçtan atılan sigara izmaritinin yol kenarındaki kuru otları tutuşturması nedeniyle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Dumanı ve alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevlerin ilerlediği General Kemalettin Eken Kışlası'ndaki görevli askerler de itfaiye araçlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, askeri kışla ve yakınlarda bulunan iki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.
Elektrik, telefon ve internet kablolarına zarar veren yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlatıldı.
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