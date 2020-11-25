Kışlık konserve nasıl yapılır? İşte püf noktaları

25 Kasım 2020 Çarşamba, 02:00

Düzenli ve dengeli beslenmek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Sebze ve meyveler de bu beslenme düzeninin temelini oluşturuyor.

Ancak her mevsim istenilen sebze ve meyveleri bulmak mümkün olmuyor. Sevilen sebzeleri, dört mevsim tüketmenin yolu ise konserve yapmaktan geçiyor. Domates ve kırmızı biber gibi çok fazla tüketilen sebzeleri konserve olarak yapmak ise yemek yaparken zaman da kazandırıyor.

Peki kış mevsiminde sağlıklı bir şekilde konserve hazırlamak için nelere dikkat edilmeli?

Tekzen, konserve yapımıyla ilgili püf noktaları şöyle sıralıyor: