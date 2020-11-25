Kışlık konserve nasıl yapılır? İşte püf noktaları
Mevsimi dışında sebzeleri en sağlıklı şekilde tüketmenin yolu konservelerdir. İşte evde kışlık konserve hazırlamak için dikkat edilmesi gerekenler.
Düzenli ve dengeli beslenmek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Sebze ve meyveler de bu beslenme düzeninin temelini oluşturuyor.
Ancak her mevsim istenilen sebze ve meyveleri bulmak mümkün olmuyor. Sevilen sebzeleri, dört mevsim tüketmenin yolu ise konserve yapmaktan geçiyor. Domates ve kırmızı biber gibi çok fazla tüketilen sebzeleri konserve olarak yapmak ise yemek yaparken zaman da kazandırıyor.
Peki kış mevsiminde sağlıklı bir şekilde konserve hazırlamak için nelere dikkat edilmeli?
Tekzen, konserve yapımıyla ilgili püf noktaları şöyle sıralıyor:
- Sağlıklı ve doğru bir konserve için öncelikle kaliteli malzemeden üretilen cam kavanozlar edinmek gerekiyor.
- Ayrıca kavanoz kapakları da çok önemli. Seçilen kapaklar kalitesiz ve bozuk olursa konserveleme işleminden sonra akıntı, sızıntı oluşmasına ve hava almasına dolayısıyla içindeki ürünün bozulmasına neden olabilir.
- Konservelerin koyulacağı kavanozlar öncesinde kaynatılarak dezenfekte edilebilir.
- Konserve yapımında en temel konu taze ve olgunlaşmış sebzelerin seçilmesidir. Aksi takdirde konservelerin bozulma, çürüme yapması kaçınılmaz olur.
- Sebzelerin uygun şekilde temizlenmesi konserve işleminin en önemli konularından biridir. Sebzeleri yıkamadan kullanmak konservelerinizde bakteri birikimine neden olabilir.
- Sebzeler yıkanıp istenilen boyutta doğrandıktan sonra düşük ısıda sotelenerek, sıcak bir şekilde kavanozlara doldurup kapakları kapatılabilir. Kapakların hava almamasına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Eğer kapaklar düzgün kapatılmazsa konservelerin çabuk bozulma olasılığı bulunuyor.
- Sebzeleri sıcak şekilde kavanoza koymak konservelerin ömrünün çok daha uzun olması için önemli. Kavanozları ters çevirerek herhangi bir akma, sızıntı olmadığına da emin olunmalı.
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