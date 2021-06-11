KİT Komisyonu’nda milletvekillerinin soruları ‘yazılı yanıt vereceğiz’ diyerek geçiştirildi

11 Haziran 2021 Cuma, 04:00

KİT Komisyonu’nda muhalefet milletvekilleri çok sayıda soru yöneltti ancak kamu kurumlarının genel müdürleri “yazılı yanıt vereceğiz” diyerek soruları yanıtlamadı.

Sayıştay, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde kapsam dışı çalışan ve işçi statüsünde kabul edilen personellerin “kamu çalışanı olmadığı, özel hukuka tabi oldukları” tespitinde bulundu. Bu konuda yasal boşluk olduğu belirtildi. CHP’li Mustafa Tuncer, bu personelin toplusözleşmeden yararlanmasının mümkün olmadığını tamamen kurumun inisiyatifine, tekeline bırakıldıklarına dikkat çekti. Tuncer, “Kurum kötü niyetli olursa işçilere sosyal haklar, ücret artışı gibi konularda isterse kötü niyetle hareket edebilecektir” diyerek yasal düzenleme talep etti.

İYİ Parti’li Yasin Öztürk, İstanbul muhasebe departmanında çalışan N.G isimli bir kadın çalışanın zimmetine para geçirmekten şüpheli bulunduğuna, hapis cezası aldığına dikkat çekerek, bu parayı geri ödeyip ödemediği hakkında bilgi istedi.

CHP’li Atila Sertel, 2015’te Üsküdar’da hizmet binası yapmak amacıyla 23 milyon 77 bin liraya alınan binanın 2018’de 29 milyon 735 bin liraya Hazine’ye satıldığını dolar kuru üzerinden hesaplandığında zarar edildiğini söyledi. Sertel, mal ve hizmet alımları için 140.2 milyon TL’lik ihale yapıldığını, doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen ihale toplamının ise 14.6 milyon lira olduğuna dikkat çekti.

GEMİ SİGORTALARI

Sertel, toplam ihale tutarının yüzde 10’unun doğrudan temin yoluyla gerçekleştirildiğini, Sayıştay’ın bu konuda uyarıları olduğunu bildirdi. Eldeki gemilerin sigortalanması için 2017’de 7.3 milyon, 2018’de 5.3 milyon, 2019’da ise 9.1 milyon lira ödendiğine işaret eden Sertel, “Yani 7 milyondan 5’e düşmüş, 5’ten 9’a çıkmış. Gemi, araç, ekipman ve binaların sigortalanması işini hangi firma veya firmalarla yapıyorsunuz? Bugünlerde sigortacılıktan çok para kazananlar olduğu gerçeği var ortada, 57 kat büyüyenler var, o büyüyenler de burada var mı, yok mu doğrusu merak ediyorum” dedi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ise milletvekillerinin bütün sorularına yazılı yanıt vermek istediğini söyledi.

Komisyonda TDİ AŞ Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tezel, 1997’den bu yana 13 limanın özelleştirildiğini söyledi. CHP’li Sertel, yönetim kurulu maaşlarını sordu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Galataport’ta Doğuş Grubu’nun talep ettiği süre uzatımının verilip verilmediği, yatırımın neden tamamlanamadığı, niye işletmeye açılamadığı sorularını yöneltti. Fevzi Tezel ise milletvekillerinden gelen soruların tamamına yazılı yanıt vermek istediğini söyledi. Yavuzyılmaz, “‘Bu soruların yanıtlarını yazılı vereceğim’ demek bana çalışılmış bir şey gibi geliyor daha öncesinde de o yüzden yani. Bu soruya cevap verebilir yani” dedi. Ancak soruya bir yanıt alamadı.