Özelleştirmenin KİT Komisyonu'na yansıyan boyutu
AKP’nin kamu kurumlarını özelleştirmesinin ulaştığı boyut TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’na da yansıdı.
TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyesi de olan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yönelttiği soru önergesinde 2002-2021 yılları arasında komisyonun denetimi kapsamındaki kuruluş sayısı, o günden bu yana sermayesindeki kamu payı yüzde 50’nin altına düştüğü için komisyonun denetimi kapsamından çıkan kamu kuruluşları hakkında bilgi istedi.
Önergeye TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yanıt verdi.
Buna göre, 2002’de komisyon tarafından denetlenen kuruluş sayısı 150’ydi, 2021’e gelindiğinde komisyonun denetlediği kuruluş sayısı 92’ye indi.
İlgili Haberler
- AKP, yıllardır özelleştirmeye çalıştığı Taşucu Limanı'nı bir kez daha satışa çıkardı
- Özelleştirme İdaresi, Taşucu Limanı'nın 40 yıllığına özelleştirilmesi için ihale ilanına çıktı
- Datça'nın cennet köşesi özelleştirmeye açılıyor
- Özelleştirme fırtınası
- Resmi Gazete'de yayımlandı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı iki taşınmazın satışını onayladı
- Sayıştay raporu, Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirme olduğunu ortaya koydu: Tank Palet oyunları
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- 'Temizlik Benim İşim'de korkutan kaza
- Atatürk'e lanet okundu, Erdoğan dinledi!
- Feci kazada ünlü oyuncu ölümden döndü
- Peker 8. videoda iddialarına devam etti
- Peker'in videoları için çarpıcı yorum
- Cem Gürdeniz, Marmara Denizi için çağrıda bulundu
- Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- '8. video' paylaşımı: İnşallah değecek şeylerdir!
- İşte, intihar gecesi trafiği
- Sinovac aşısının sonuçları açıklandı