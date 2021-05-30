Özelleştirmenin KİT Komisyonu'na yansıyan boyutu

30 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyesi de olan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yönelttiği soru önergesinde 2002-2021 yılları arasında komisyonun denetimi kapsamındaki kuruluş sayısı, o günden bu yana sermayesindeki kamu payı yüzde 50’nin altına düştüğü için komisyonun denetimi kapsamından çıkan kamu kuruluşları hakkında bilgi istedi.

Önergeye TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yanıt verdi.

Buna göre, 2002’de komisyon tarafından denetlenen kuruluş sayısı 150’ydi, 2021’e gelindiğinde komisyonun denetlediği kuruluş sayısı 92’ye indi.