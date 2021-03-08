'Kitap Kurtları Yazarlarla Buluşuyor' projesi devam ediyor: Öğrenciler tatil boyunca kitap okudu
Eylül ayından bu yana devam eden "Kitap Kurtları Yazarlarla Buluşuyor" projesi, öğrencileri yazarlarla buluşturmaya devam ediyor.
Eylül ayından bu yana devam eden "Kitap Kurtları Yazarlarla Buluşuyor" e-Twinning Projesi'nde, Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Çetin Ortaokulu öğrencileri, okudukları kitaplarla ilgili farklı illerden arkadaşlarıyla iş birliği gerçekleştirdi.
Öğrenciler, ilk yarı yıl boyunca 15 adet kitap okudu, farklı illlerden arkadaşlarıyla birlikte kitaplarla ilgili ortak etkinlikler gerçekleştirdi.
Ayrıca öğrenciler bu süreçte okudukları kitapların yazarları ile Zoom uygulaması üzerinden çevrimiçi söyleşilere katılarak 10 farklı yazarla tanıştı.
Proje boyunca öğrenciler kitap okuma alışkanlığı geliştirdi, aynı kitabı okuyan farklı illerden akranları ile tanışıp kitaplar üzerine nitelikli çalışmalar üretti ve birçok yazarla tanışıp merak ettikleri sorulara cevaplar buldu.
Devam eden projede öğrenciler şubat ayından mayıs ayı sonuna kadar 15 yeni kitap okuyup 8 farklı yazarla daha tanışma fırsatı bulacak.
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