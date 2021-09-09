Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı Netflix dizisi ‘Into the Night’ ın 2. sezonu yayınlandı
Belçika yapımı 'Into The Night' dizisinin 2. sezonu yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ’un konuk oyuncu olarak rol aldığı dizide Mehmet Kurtuluş da Ayaz karakterine hayat veriyor.
Into The Night dizisinin 2. sezon final bölümünde Türk izleyicileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin final sezonuna dahil olduğu iddiaları ile gündeme gelmişti. La Casa de Papel’in 5. sezonunun paylaşılmasının ardından söz konusu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.
Fakat ünlü oyuncu bu iddialardan sonra Belçika yapımı Into The Night dizisinin 2. sezon final bölümünde izleyici karşısına çıktı. Tatlıtuğ’un konuk oyuncu olarak yapıma dahil olacağı daha önceden duyurulmuştu. Bir türlü ortaya çıkmayan başarılı oyuncu, 2. sezon final bölümünde kendini gösterdi.
INTO THE NIGHT 3. SEZONDA NELER OLACAK?
Güneşin insan sağlığını tehlikeye attığı bir dönemi konu alan dizi, batıya kalan bir grup insanı konu alıyor. İlk sezonda uçakta yaşananları anlatan dizi, karakterlerin Bulgaristan’da bir sığınağa geçmesi ile devam etti. Yer altındaki yaşamlarını incelediğimiz hayatta kalanlar, kötü bir sürprizle karşılaşınca işler yine sarpa sarıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un dizide görünmesiyle akıllara, aktörün başrolünü üstlendiği Netflix dizisi Bir Denizaltı Hikayesi geldi. İzleyiciler Into The Night dizisinin 3. sezonunun sular altında geçecebileceğini düşünüyor.
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