Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix dizisi Into The Night’ın ikinci sezonuna konuk oldu

29 Temmuz 2021 Perşembe, 14:22

Netflix Belçika yapımı dizisi Into The Night’ın ikinci sezonuna katılan yeni oyuncu kadrosunu açıkladı. Mehmet Kurtuluş’un kadrosunda yer aldığı dizinin Jason George imzalı bu sezonunda Türkiye’den Kıvanç Tatlıtuğ konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Dizi, ilk sezonunda Belçika, Fransa, Türkiye, Almanya, Polonya, İtalya ve Rusya gibi birçok ülkeden oyuncu kadrosuna sahipti.

Jason George (Narcos, The Blacklist) tarafından kaleme alınıp, hayata geçirilen Into The Night’ın yapımcılığında yine Jason George ile birlikte Tomek Baginski (The Witcher, The Cathedral) yer alıyor. Into The Night’ın 2.sezonu Belçikalı yönetmen Nabil Ben Yadir (Les Barons, La Marche and Dode Hoek) ve Fransız yönetmen Camille Delamarre’a (Balthazar, The Way, Last Call) emanet.

INTO THE NIGHT 2. SEZON HAKKINDA

İlk sezonun sonunda Flight 21 yolcularımız güneşten saklanmak için Bulgaristan’da Eski Sovyet askeri bir yeraltı sığınağı bulmuş olsalar da ne yazık ki soluklanmaları bir kaza sonucu yiyecek stoklarının tehlikeye girmesiyle kısa kesilir. Aniden yeryüzüne tekrar çıkması gereken ekip umutsuzca hayatta kalma mücadelesine yeniden başlar ve Norveç’te yer alan Küresel Tohum Deposuna (Global Seed Vault) seyahat etmek zorunda kalır. Ancak bu fikir sadece onların aklına gelmemiştir… Daha çok yiyecek temin edebilmek için grup kendi içinde bölünmek, askeri ekiple iyi geçinmek ve zamana karşı olan bu yarışta çeşitli fedakarlıklar yapmak zorunda kalır.