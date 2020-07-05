Kıyıda yaşama tutundu, hastanede yaşamını yitirdi!

05 Temmuz 2020 Pazar, 18:36

Hacı Muhammet Uygun (16), serinlemek için Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Barajı'na girdi. Baraj gölünde bir süre sonra suda çırpınan genç, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi dalgıç ekipleri, botlar ile baraj göletinde arama yaptı.

Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından genç bulunarak bota alındı. Kıyıya çıkarılana kadar kalp masajı yapılan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.