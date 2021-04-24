Kızı öldürülen Bekir Şahin'e, zanlıya katil dediği için suç duyurusunda bulunuldu
Kızını öldüren ve “taksirle öldürme” suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan özel harekât polisine "katil" dediği için baba hakkında
Mersin’de üniversite öğrencisi Feray Şahin’i öldüren ve “taksirle öldürme” suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve meslekten ihraç edilen özel harekât polisi Fatih Burak Aykul, sosyal medyada kendisine “katil” diyen Şahin’in babası Bekir Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesini soruşturan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Adalet arayışları sürerken kendilerine gözdağı verilmek istendiğini belirten Şahin, “Katile, katil denir, bunun başka tarifi var mı? Davamızda asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.
Aykul’un hakkında şikâyetçi olmasına tepki gösteren Bekir Şahin şöyle konuştu:
“Gencecik üniversite son sınıf öğrencisi kızımızı suçsuz, savunmasız, masum olduğu halde öldüren, delileri yok eden, sürekli ifade değiştiren, sonrada bizim acımızla alay edercesine arkadaştık, kazaydı gibi asılsız, yalan iddialarla kamuoyunu ve mahkemeleri meşgul eden, yönlendirmek isteyen katile, katil denir. Bunun başka bir tarifi yoktur. O katil sokakta şu an herkes için bir tehdittir. Aile olarak 3.5 yıldır adalet arıyoruz. Kızımız kara toprakta, katil 4 Ocak 2019 tarihinden bu yana sokakta, dosyamız 28 Şubat 2019 tarihinden bu yana Yargıtay’da bekliyor. Bu cinayet, cezasız kalmasın istiyoruz.”
Video Haberler
- İBB halk ekmek büfelerine yine müdahale
- Cem Yılmaz bakın kimlere meydan okudu
- İYİ partili Çıray'dan 23 Nisan protestosu
- 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
- İşte 23 Nisan'ın ilan edileceğini bilen ilk çocuk
- Sert tepki: Göksu’dan mesaj alıp bana soru sormayın
- Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya sert tepki
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu 23 Nisan mesajı
- Başkan Ataç çocuk korosuyla buluştu
- CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
En Çok Okunan Haberler
- Binlerce fotoğraf ifşa oldu!
- Kırmızı Bülten talep edilmişti
- A haber 'torunu' dedi, ortalık karıştı!
- İmamoğlu 23 Nisan töreninde çok kızdı: Zavallılık yani
- Erdoğan ve Bahçeli Anıtkabir'deki törene katılmadı
- Bitcoin çakıldı!
- 128 milyar dolara da el attı
- İş dünyasını sarsan olay: İş insanı kızını katletti
- İBB'nin verdiği atlar kıyma-kuşbaşı oldu iddiası
- Eski Ayasofya imamının 23 Nisan mesajına AKP'den tepki