Kızılay Başkanı Kınık'tan 'Dumanı solumayın' uyarısı!

03 Temmuz 2020 Cuma, 13:07

Sakarya'daki patlamanın ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabında, bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların dumanı solumamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kınık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"Hendek’teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından Kızılay Afet ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler. Sakarya Hendek'te patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz" ifadesini kullandı.