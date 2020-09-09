Kızılyıldız fark attı
Gloria Cup turnuvasında Kızılyıldız, Türk Telekom’u 54-83’lük skorla mağlup etti.
Gloria Cup turnuvasında Kızılyıldız, Türk Telekom’u 54-83’lük skorla mağlup etti.
Gloria Cup’ın ikinci etabında günün ikinci karşılaşmasında Kızılyıldız ile karşı karşıya gelen Türk Telekom, Euroleague tecrübesi olan rakibine diş geçiremezken karşılaşmadan 54-83 mağlup ayrıldı. Maçın yıldızı 17 sayı, 4 ribaund, 3 asist ile oynayan Dejan Davidovac oldu.
Turnuvada yarın 20.30’da oynanması planlanan Anadolu Efes - Tofaş karşılaşması, 17.30’a çekildi.
Bu sonuçlarla beraberken turnuvada maç oynamayan takım kalmazken İlk etabın galipleri Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ve Kızılyıldız oldu. Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta ve Türk Telekom’un galibiyeti bulunmuyor.
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