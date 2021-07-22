İkizköylülerin orman ve çevre mücadelesi 5. gününde
740 dönümlük Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesilmesine karşı direnen bölge halkı ve çevrecilerin nöbeti sürüyor. Bölgede çadır kuran köylülere belediye başkanları, STK’ler, çevreciler ve sanatçılar da destek veriyor.
Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy Mahallesi’nde bulunan Akbelen Ormanı’nda kömür ocağı yapımına karşı ağaçların kesilmesine izin vermemek için nöbet başlatan İkizköylülerin direnişi 5. gününde devam ediyor. CHP’li vekiller, çadır kuran köylülerin yanına giderek çevre hareketine destek verdi, birlikte nöbet tuttu.
Kurban Bayramı’nı çadırda geçiren köylülerin yanına CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Suat Özcan, Burak Erbay geldi, nöbet alanındaki İkizköylüler ve İkizköy’ün dostları ile buluştu. Tanal, Alban ve Erbay geceyi Akbelen nöbet alanında geçirdi. Sabah bayram kahvaltısı da alanda hep birlikte yapıldı.
Ağaç katliamına karşı vatandaşlar tarafından başlatılan direniş nöbetine katılan ve yurttaşlarla birlikte iki gündür nöbet tutan CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, “Muğlamızın eşsiz güzellikteki ormanları ve kıyıları ile yeraltı ve yerüstü kaynakları talan ve yağma tehdidiyle karşı karşıya. Bunun son örneğini İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda yaşıyoruz. Ancak doğanın talanına karşı sonuna kadar direneceğiz” dedi. Köylülerin hazırladığı pankartlara yardım eden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise “Doğa katliamına son verelim” çağrısı yaptı.
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