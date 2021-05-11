İkizdere’de Bakan gelmeden kesilen ağaçlar ortadan kaldırıldı

11 Mayıs 2021 Salı, 04:00

İkizdereli direnişçilere “marjinal grup” diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölgeye giderek köylülerle toplantı yaptı. Bakan gelmeden Cengiz İnşaat katlettiği ağaçları vadiden kaldırarak yarattığı tahribatı gizlemeye çalıştı. İkizdere’den ayrılmadan İşkencedere Vadisi’ni ziyaret eden bakan, sabah saatlerinden itibaren bölgede bekleyen direnişçileri dinlemeden gitti.

İşkencere Vadisi’nde taşocağı için kesilen ağaçların kamyonlara yüklenmesi dikkat çekti.

“Katliamı gizleme çalışması” olarak nitelendirilen temizlik çalışmasının ardından Bakan Karaismailoğlu’nun İkizdere’ye beraberinde çok sayıda araç ile gelmesi dikkat çekti.

Bakan Karaismailoğlu, katliam yapılan İşkencedere Vadisi’ne gitmeden muhtar ve direnişçi köylülerin bir kısmı ile İkizdere’de bulunan kültür merkezinde görüştü. İncelemelerinin ardından toplantıya çağrılmayan köylülerin yanına uğradı. Köylüleri dinlemeyen bakan, “Devletimiz bir para ayırmış bütçesinden. Bu yatırım için gerekli bir taş var. Başka bir yerde böyle bir taş yok. Yine burada yapılacak yatırımlarda bizim çocuklarımız çalışacak. Bu projenin de bu yatırımın da buraya yapılması lazım” dedi.

Toplantıya çağrılmadığını kaydeden köylüler, “Taşocağı istemiyoruz” derken Karaismailoğlu ve beraberindekiler ise köylüleri dinlemeden “Kaçıyorlar, dinlemiyorlar” sloganları eşliğinde araçlarına binerek alandan uzaklaştı. Direnişçilerden Güngör Baş “Biz günlerdir ağaçların, yaşam alanlarımızın yok edildiğini söyledik, ancak bakan ‘marjinal grup’ diyerek bizi suçladı. Ağaçları katleden Cengiz İnşaat, ağaçları Gürdere ve Cevizlik köy muhtarına veriyor. Tanımadığımız birileri araçlarına katledilen ağaçlarımızı yükleyip götürüyor” dedi.

‘BİLİMSEL DEĞİL’

Türkiye Ormancılar Derneği, İkizdere’de açılmak istenen taşocağı değerlendirme için raporu yayımladı. Ocağın yanlış yerde planlandığı belirtilen açıklamada, “Halkın evlerine 230 metre, tarla ve tarım alanlarına ise 50-70 metre mesafede yılın tamamında delme, patlatma faaliyetinin öngörülmesi her şeyden önce planlama hatası. Doğrudan ve dolaylı olarak dere yatağına müdahale edilmiştir. Şimdiden bölgede sel riskinin arttığını söylemek mümkündür” ifadelerine yer verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise “10 farklı yerde inceleme yaptırdık dediniz ama valiliğe sunduğunuz evrakta, alternatif araştırmadık diyor. Kime inanalım” diye sordu.