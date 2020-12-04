Kjaer'in yerine Ozan Kabak
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Milan'a doğru.
KJAER'İN YERİNE OZAN
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; İtalyan devi Milan, sakatlanan Simon Kjaer'in yerine ocak ayında Schalke 04'ten Ozan Kabak'ı transfer edeceği belirtildi.
Bilindiği üzere Rossoneri uzun süredir milli futbolcuyu kadrosuna katmak için Alman ekibi ile görüşmelerini sürdürüyordu.
LİVERPOOL DEVREDE
Öte yandan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'da bulunuyor.
4 MAÇTA FORMA GİYDİ
Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 20 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon 4 karşılaşmada forma giydi.
Kaynak: Ajansspor
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