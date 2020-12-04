Kjaer'in yerine Ozan Kabak

04 Aralık 2020 Cuma, 17:14

KJAER'İN YERİNE OZAN

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; İtalyan devi Milan, sakatlanan Simon Kjaer'in yerine ocak ayında Schalke 04'ten Ozan Kabak'ı transfer edeceği belirtildi.

Bilindiği üzere Rossoneri uzun süredir milli futbolcuyu kadrosuna katmak için Alman ekibi ile görüşmelerini sürdürüyordu.

LİVERPOOL DEVREDE

Öte yandan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'da bulunuyor.

4 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 20 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon 4 karşılaşmada forma giydi.

Kaynak: Ajansspor