KKTC Başbakanı Saner: "Egemen eşitliğimizin olmadığı herhangi bir anlaşmayla çözüm yoluna gitmeyeceğiz"

04 Mayıs 2021 Salı, 16:10

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Saner, Yılmaz Bora başkanlığındaki Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği heyetini kabul etti.

Mücahitlerin mücadelesini örnek alarak yetiştiklerine dikkati çeken Saner, "Tarih boyunca ortaya koyduğunuz yürekli duruştan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkı bugünlere kolay gelmedi." ifadesini kullandı.

Saner, 53 yıldır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde, Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türkleri ile hiçbir şey paylaşmak istememesinden dolayı bir sonuca ulaşılamadığına işaret ederek, "Bir 53 yıl daha federasyon görüşmesi için beklememizi, dünyanın artık Kıbrıs Türk halkından isteme lüksü de kalmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"ADA'DA 1974 YILINDAN BERİ BARIŞ VAR"

Kıbrıs müzakerelerinde ortaya çıkan tüm çözüm önerilerinin Rumlar tarafından reddedildiğini ve çözümsüzlüğünün tek nedeninin Rumların tavrı olduğunu kaydeden Saner, "Ada'da barış sağlanacakmış, zaten Ada'da 1974 yılından beri barış vardır." diye konuştu.

Saner, Kıbrıs Türklerine 1974 öncesi, evinden çıkıp işine gittiğinde "Tekrar eve dönebilecek miyim?" diye can korkusu yaşatanın Rumlar olduğunu söyledi.

Rum lider Nikos Anastasiadis'in tüm bunları bilmezmiş gibi, tarihi gerçekleri saptırarak ifadeler kullanmasını kınadığını belirten Saner, "Bu tip davranışlar sergilemesi halinde de olacaklardan sorumlunun kendisi olduğunu da ifade etmek istiyorum." dedi.

Ana vatan Türkiye ile iki egemen eşit devlet çözümü yönünde ortak hareket ettiklerini vurgulayan Başbakan Saner, Cenevre’deki görüşmenin, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin isteği üzerine, BM çatısı altında görüşmeler başlayacaksa iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığının tespiti için yapıldığını, böyle bir zeminin de olmadığının görüldüğünü söyledi.

Kıbrıs Türklerinin hak ettiği egemenlik hakkını vermek istemeyenlerle hiçbir ortak paydanın olmadığını dile getiren Başbakan Saner, ana vatan Türkiye ile ülkedeki ve bölgedeki Türk ulusunun hak ve çıkarlarının korunmasında kararlı olduklarını vurguladı. Başbakan Saner, "Egemen eşitliğimizin olmadığı herhangi bir anlaşmayla bir çözüm yoluna gitmeyeceğiz." dedi.

"BAŞINDAN BERİ İKİ AYRI DEVLETİ SAVUNUYORUZ"

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora da yeni göreve gelmesi nedeniyle Başbakan Saner’e hayırlı olsun ziyaretlerinin 27-29 Nisan Cenevre görüşmesi sonrasına kaldığını belirterek, ziyaretlerinin Cenevre görüşmesi sonrasına denk gelmesinin ise daha anlamlı olduğunu ifade etti. Bora, "Bizi, 50 yıldan fazla federasyon için masaya mahkum edenlere, Cenevre'de güzel bir cevap niteliği olan, iki devletli çözümü gündeme getirdiniz, sizleri kutlarız. Dernek olarak başından beri iki ayrı devleti savunuyoruz." dedi.

Bora, Rum lider Nikos Anastasiadis'in paskalya mesajındaki sözlerine de değinerek, "Bu kadar gaddar, bu kadar kaba toplumla karşı karşıyayız. Bizim varlığımıza maalesef tahammülleri yoktur. O nedenle, ortaya çıkan iki devletli yapıyı sonuna kadar götürebilmek için halkımızla bütünleşerek her platformla ortaya koyacağız." diye konuştu.



