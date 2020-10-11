KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı

11 Ekim 2020 Pazar, 08:25

KKTC’de ilk oy kullanma işlemi sabah 08.00’de Lefkoşa Mahkemeler’de yapıldı. Oy kullanma sırasında, koronavirüs salgını nedeniyle maske ve mesafe kuralları uygulandı.

Oy kullanma işlemi saat 18.00'e kadar sürecek ve kayıtlı 198 bin 867 seçmenin 738 sandıkta oy kullanabilecek.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçilecek.

Bu yıl seçim sandıklarında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görevlendirdiği toplam 2 bin 658 kişi görev yapıyor.

YSK, bu akşam önce Cumhurbaşkanlığı, ardından da Anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarını açıklayacak. Her iki sonucun da saat 22.00’ye kadar netleşmesi hedefleniyor.

Görevliler, seçmenlere dezenfektan kullanmaları uyarısında da bulundu. Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gidiyor.

11 ADAY YARIŞIYOR

Seçimde 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor.

Seçimde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yarışıyor.

Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin adayı olarak yarışa katıldı. Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.

AKINCI İLE TATAR KARŞI KARŞIYA

11 adayın katıldığı seçimlerde, KKTC'nin geleceğiyle ilgili iki ana tez ortaya atıldı. Maraş'ın açılma yöntemine karşı çıkan ve Türkiye'nin de uzun yıllar resmi politikası olan ‘Rumlarla federasyon’ tezinin savunucusu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile adada iki devlet (taksim) politikasını savunan Başbakan Ersin Tatar, 2 eğilimin gösterdiği adaylar arasında yer aldı.