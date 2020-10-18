KKTC'de Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci turda oyların yüzde 51,74’ünü alarak, KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi.
Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de tamamlandı ve oy sayımına başlandı.
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarıştı.
11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.
ERSİN TATAR, CUMHURBAŞKANI
Resmi olmayan sonuçlara göre Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci turda oyların yüzde 51,74’ünü alarak, KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi.
KATILIM ORANI YÜZDE 61,03
YSK'den yapılan açıklamada, saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 61,03 olduğu belirtilmişti.
Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.
Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.
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