KKTC'de siyasi partiler Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için kimi destekleyeceklerini açıkladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Demokrat Parti (DP), Halkın Partisi (HP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda destekleyecekleri adayla ilgili kararlarını açıkladı.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre, DP, ikinci turda, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Cumhurbaşkanı Adayı şu anki Başbakan Ersin Tatar'ı destekleme kararı aldı.
DP Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, seçim gündemiyle toplanan Parti Meclisi'nin önerileri değerlendirdiği ve ikinci turda Tatar'a oy çokluğuyla destek kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının beklentisi Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde ayrıştırıcı tavır sergilemeden KKTC'nin birlik ve beraberliğini koruyan bir Cumhurbaşkanı'nın ülkemiz için hayırlı olacağının düşüncesi içinde, içinde bulunduğumuz durumları da değerlendirerek bu karar üretilmiştir" ifadeleri kullanılarak, halka sandığa giderek iradesini yansıtma çağrısı yapıldı.
DP, seçimin ilk turunda, aynı zamanda DP Milletvekili olan bağımsız aday Serdar Denktaş'ı desteklemişti.
Akşam saatlerinde toplanan YDP Parti Meclisinden de Tatar'a destek kararı çıktı.
HP'DEN "SEÇMENİ YÖNLENDİRMEME" KARARI
HP ise seçimin ikinci turunda, seçmenine herhangi bir yönlendirmede bulunmama kararı aldı.
Akşam saatlerinde Parti Meclisi'ni toplayan HP'nin kararını, toplantı devam ederken Genel Sekreter Jale Refik Rogers açıkladı.
Rogers, "KKTC halkı bir sec¸im yaparak Cumhurbas¸kanlıgˆı ic¸in iki adayı Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı’yı ikinci tura tas¸ımıs¸tır. Halkın Partisi olarak parti meclisimizde yaptıgˆımız go¨ru¨s¸me sonucunda ikinci turda sec¸menimize bir yo¨nlendirmede bulunmamayı dogˆru bulduk. I·nanıyoruz ki halkımız kendi iradesiyle tercihini sandıgˆa yansıtacaktır." ifadelerini kullandı.
HP, seçimin ilk turunda, aynı zamanda HP Milletvekili olan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Bağımsız Aday Kudret Özersay'ı desteklemişti.
KKTC'de 18 Ekim'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda mevcut Başbakan Tatar ile mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.
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