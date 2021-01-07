Kobani iddianamesi kabul edildi

Kobani olaylarına ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

AA
07 Ocak 2021 Perşembe, 15:28
Kobani iddianamesi kabul edildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 6-8 Ekim 2014’te gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da arasında bulunduğu 27’si tutuklu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kobani iddianamesinde 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



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