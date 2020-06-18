Kobe Bryant'ın kazasında dehşete düşüren ayrıntı

18 Haziran 2020 Perşembe, 11:16

26 Ocak’ta Kobe Bryant’ın da içinde bulunduğu helikopter kazasındaki pilotun; içinde bulundukları yoğun sis sırasında alçaldıklarını değil, yükseldiklerini sandığı ortaya çıktı.

Çarşamba günü açıklanan belgelerde pilot Ara Zobayan’ın hava trafiği kontrol ekibine telsizden 4 bin fite çıkmakta olduklarını söylediği görülüyor. Bu şekilde bulutların üzerine çıkmaya çalışan pilotun aslında helikopterin çakıldığı bölgeye yaklaştığı belirtildi.

Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu tarafında yapılan açıklamada Zobayan’ın durumu yanlış saptadığını ve düşük görüş mesafesinde bunun yaşanabileceğini söyledi. Uzmanlar ayrıca pilotun çarpışmaya kısa bir süre kala rulmanını kaybettiğini söyledi.

Bin 700 sayfalık raporda uzmanlar bir sonuç belirtmedi. Yaşanan kazada Bryant, kızı Gianna ve Zobayan ile birlikte 6 kişi daha hayatını kaybetmişti. Kalkıştan 45 dakika kadar önce pilot Zobayan, hava durumunun normal olduğunu belirtmişti.

John Wayne Havalanı’ndan yerel saatle 09:00’da kalkan helikopter her zaman olduğu gibi Gianna ve arkadaşlarını Kobe Bryant’ın sahip olduğunu basketbol akademisindeki maça götürüyordu.

TELSİZ CEVAP VERMEYİNCE

Island Express Helicopters’ın Başkan yardımcısı Whitney Bagge bir süre sonra endişelenmeye başladıklarını, “Normal şartlarda 9’da havalanan helikopter 09:45 gibi burada olurdu. Bu yüzden telsizden Ara’ya ulaşmaya çalışıyordum. Sürekli hattı yeniliyor ve bozuk olması için dua ediyordum” sözleriyle ifade etmişti.

Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu, Sikorsky S-76 model olan helikopterde herhangi bir mekanik arza olmadığını açıklamıştı.