KOBİ’lere parametrik salgın sigortası sundu

20 Ekim 2020 Salı, 02:00

Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, ticari yangın, inşaat, montaj, işyeri, KOBİ paket veya akaryakıt paket sigorta poliçelerinden birine sahip olan ticari müşterilerinin bu sigortanın teminat kapsamına alınabileceğini söyledi. Bu teminattan yararlanabilmek için yeni salgının ilk kez ortaya çıkması, bunun Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmesi ve Türkiye’de belli bir can kaybına ulaşılması gerekiyor. Bu durumda 250 bin TL tazminat belge istenmeden hızla ödenecek.