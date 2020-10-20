KOBİ’lere parametrik salgın sigortası sundu
Anadolu Sigorta’nın, KOBİ’lerin yeni pandemide karşılaşabilecekleri kayıplara karşı güvende olmaları için Türkiye’de ilk kez Ticari Parametrik Salgın Hastalıklar Sigortası” ürününü geliştirdiği açıklandı.
Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, ticari yangın, inşaat, montaj, işyeri, KOBİ paket veya akaryakıt paket sigorta poliçelerinden birine sahip olan ticari müşterilerinin bu sigortanın teminat kapsamına alınabileceğini söyledi. Bu teminattan yararlanabilmek için yeni salgının ilk kez ortaya çıkması, bunun Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmesi ve Türkiye’de belli bir can kaybına ulaşılması gerekiyor. Bu durumda 250 bin TL tazminat belge istenmeden hızla ödenecek.
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