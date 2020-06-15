"Koç Beşiktaş'ı destekliyor, Demirören de desteklesin!"

15 Haziran 2020 Pazartesi, 13:58

Fox TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önemli açıklamalar yaptı.

"KOÇ SÜREKLİ BİZİ DESTEKLİYOR"

Rahmi Koç'un sürekli olarak takımı desteklediğine vurgu yapan Çebi, şöyle konuştu:

“Rahmi Koç, işin başından beri var. Geldiğim günden beri kendisiyle görüşüyorum. Sürekli bizi destekliyor.”

Yıldırım Demirören'den de destek beklediklerini söyleyen Çebi, “Yıldırım Demirören’in medyasından faydalanıyoruz. Medya olarak bize destek verdi. Bu saatten sonra nasıl destek vereceğini bilemiyorum. Beşiktaşlıdır ve başkanlık yapmıştır. Destek vereceğini umuyorum.” dedi.

Abdullah Kiğilı ile görüşmesine de açıklık getiren Başkan Çebi; “Ben İstanbul’a üniversiteye geldiğim zaman Üsküdar’a eve yerleştiğimde annem ve babam burada değildi. Beni Abdullah ağabeye emanet ettiler. Abdullah ağabey, bize oturmayı, kalkmayı öğretti. Ona binlerce kez müteşekkirim. Ama beni Fenerbahçeli yapamadığı için de çok üzgün olduğunu biliyorum. Ben de çok emeği var, teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.