Koca açıkladı: Günlük vaka sayısı yine bin yüzü aştı

06 Ağustos 2020 Perşembe, 20:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte bin 153 yurttaşın daha testi pozitif çıktı.

Koronavirüs nedeniyle bugün yaşamını yitiren yurttaşların sayısı da 14 kişi aratarak 5 bin 789'a yükseldi.

İyileşen kişi sayısında bin 40 artış sağlanırken salgını ağır atşatanların sayısı da 580 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir" dedi.