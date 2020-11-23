Koca, hastanesinden vazgeçmiyor!

23 Kasım 2020 Pazartesi, 13:10

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla yaptığı telefon görüşmesinde çok çarpıcı bir ayrıntı dikkat çekti.

Bakan Fahrettin Koca'yla yaptıkları görüşmede ilk konunun PCR test ücretleri olduğunu belirten Altaylı'nın aktardığına göre Koca konuyla ilgili şöyle dedi:

“Fatih Bey, muhalefet partisinden milletvekili arkadaşımız bana hatalı bir suçlama yöneltti. Ben özel hastanelerde 250 TL’den pahalı PCR testi yok demedim. Onun bana ithamı kurucusu olduğum hastanelerde 250 TL’den daha pahalı test yapıldığı yolundaydı. Ben kendi hastanelerimin fiyatı için konuştum. O ise bunu sanki bütün hastaneler için söylemişim gibi beni suçladı. Siz de 500 TL’ye yaptırdım dediniz” dedi.

Oysa Sağlık Bakanı Koca, Medipol Sağlık Grubu ile arasında bir ilişki olduğunu kesin bir dille reddetmişti. Koca, konuyla ilgili son olarak Mart ayında, bir gazetecinin yönelttiği "Sahibi olduğunuz Medipol hastanesinde doktor ve temizlik elemanları dışındaki personelin zorunlu izne çıkarıldığı söyleniyor bu doğru mu" sorusuna yanıt verirken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu tip şeylere inanmayın. Bakın ben ilişkimi kestim. Son 1-1,5 yılda oradaki arkadaşlara sorun, beni kaç kez görmüştür. Bu süreçte böyle bir durum asla söz konusu değil. Bu algıları oluşturmak isteyenler var, lütfen bunlara inanmayın."