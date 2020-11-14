Medipol de fiyat sınırı dinlemedi
Sağlık Bakanlığı yaklaşık iki hafta önce yayımladığı genelgeyle PCR testinin özel hastanelerde tavan fiyatını 250 TL olarak belirlemişti.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, artış gösteren koronavirüs salgını dolayısıyla özel hastanelere gitmek zorunda kalan vatandaşların hâlâ yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldığını belirterek “Ankara ve İstanbul’daki özel hastaneleri telefonla aradığımda koronavirüsü testinin 350 TL ila 500 TL’ye yapıldığı bilgisine ulaştım” dedi.
MEDİPOL’DE 350 TL
Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol hastanelerinin bile genelgeye uymadığını belirterek “Medipol hastaneleri de diğer hastaneler gibi testi genelgenin aksine 350 TL’den yapıyor” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın pandemi sürecinde bir kontrol ve denetim mekanizması işletmediğini kaydeden Bulut, vatandaşların özel hastanelerin inisiyatifine mahkûm edildiğini kaydetti. Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Bulut, testi genelgedeki fiyattan daha yüksek ücrete yapan özel hastanelere yönelik herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu. Bulut, “Sağlık Bakanı olarak kurucusu olduğunuz hastanenin genelgeye uymamasını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusunu da yöneltti.
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