Kocaelispor'da eski yöneticiler, 11 yıllık davada hapis cezası aldı
Kocaelispor'da eski başkanlar Serhan Gürkan ve Muammer Çelik ile eski yönetici Ahmet Tevfik Tandoğan, "zimmet" davasında hapis cezası aldı.
TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'da zimmete para geçirme iddiasıyla 11 yıldır süren davada eski başkanlar Serhan Gürkan ve Muammer Çelik ile eski yönetici Ahmet Tevfik Tandoğan'a hapis cezası verildi. Muammer Çelik karara itirazda bulunacağını söyledi.
Kulübün zimmete para geçirme, güveni kötüye kullanma ve Dernekler Yasası’na muhalefetten yargılanan eski başkanları Serhan Gürkan ve Muammer Çelik ile dönemin Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Tevfik Tandoğan ile yöneticiler hakkında 11 yıldır süren dava bugün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Serhan Gürkan ve Ahmet Tevfik Tandoğan'ı 7 yıl 3’er ay 15’er gün hapis cezasına, Muammer Çelik’i ise 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Davada yargılanan diğer 13 sanık ise beraat etti.
ÇELİK: "AĞIRIMA GİDİYOR"
Mahkeme kararı sonrasında konuşan Muammer Çelik, "Transfer yasağı kalkarken 90 futbolcu vardı. 86'sı imza attı. Dört tanesi 'Malzeme alacağımız var. Onu vermeden izni vermem' dedi. Ben de kulüp malzemecisini aradım ve şahsi çeklerimi keserek bu borcu ödedim. Bu şekilde yasağı kaldırdım. Bunun ardından kulübün muhasebecisine gittim. Alacağımı tahsil etmek için bu borçların faturalarını istedim. Muhasebeci faturaları bulamayınca da polise gidip şikayetçi oldum. Benim ağırıma giden kısım, milyonlarca lira alacağım olan kulübün iyiliği için şikayetçi olduğum davada, cebimden ödediğim para yüzünden ceza aldım. Karara itiraz edeceğiz" dedi.
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