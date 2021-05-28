Kocaelispor'un TFF 1. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı
Kocaelispor taraftarları, Kocaelispor'un TFF. 1 Lig'e yükselmesini kutladı.
Kocaelispor taraftarları, takımlarının Misli.com 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF Lig'e yükselmesini kutladı.
İzmit ilçesindeki Cumhuriyet Parkı, Fethiye Caddesi ve Yürüyüş Yolu'nda Kocaelispor formaları giyerek, bayraklarla kutlama yapan taraftarlar, takımlarının marşlarını söyledi.
Araçlarıyla kentin birçok noktasında konvoylar oluşturan taraftarlar, takımlarının elde ettiği başarıyı doyasıya kutladı.
Polis ekipleri, kutlamaların yapıldığı meydanlarda güvenlik önlemleri aldı.
Taraftarlardan Yunus Emre Pehlivan, AA muhabirine, Kocaelispor'un TFF 1. Lig'e çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, kaç yıldır bu anı beklediğini aktardı.
TFF 1. Lig'e haklarıyla yükseldiklerini ifade eden Pehlivan, Sakaryaspor'u da gelecek yıl TFF 1. Lig'e beklediklerini kaydetti.
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