Koca'ya öfke: "Hiç kimsenin bu iki yüzlülüğünüzü unutmaması için yaşayacağım"

22 Şubat 2021 Pazartesi, 12:58

Yurttaşlara her fırsatta koronavirüs salgınına karşı 'sosyal mesafe' ve 'kalabalıktan uzak durma' uyarıları yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde ortaya çıkan fotoğrafı büyük eleştiri konusu oldu.

Salgın yokmuşçasına binlerce kişinin mesafeye dikkat edilmeksizin bir araya geldiği Fatih Camii avlusunda, Bakan Koca'nın da saf tuttuğunu gösteren fotoğraflara salgında hayatını kaybedenlerin yakınları isyan etti.

Koronavirüs kaynaklı olarak annesini kaybettiğini belirten Yakup Bayrak, Twitter hesabından Bakan Koca'nın hesabını etiketleyip "Sn. @drfahrettinkoca hastanenizden cenazesini alıp, Pandemi önlemlerine uymak için sadece 10 (bakın yazıyla da yazayım on) kişiyle birlikte gömdüğüm annemin üzerine yemin ederim, hiç kimsenin şu aşağıdaki vb olaylardaki iki yüzlülüğünüzü unutmamaları için yaşayacağım. Andım olsun" diye yazdı.

Yakup Bayrak'ın tweet'i, binlerce Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Salgın nedeniyle babaannesinin cenazesine gidemediğini dile getiren Ayşegül Kula da tepkisini "Bu görüntüyü hiç unutmayacağım. Sizin acınız benim acımdan daha değerli değil. Kabul etmiyorum." diyerek dile getirdi.







