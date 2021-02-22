Koca'ya öfke: "Hiç kimsenin bu iki yüzlülüğünüzü unutmaması için yaşayacağım"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal mesafe kurallarının yok sayıldığı cenazeden fotoğrafı, salgında hayatını kaybedenlerin yakınlarından büyük tepki aldı.
Yurttaşlara her fırsatta koronavirüs salgınına karşı 'sosyal mesafe' ve 'kalabalıktan uzak durma' uyarıları yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde ortaya çıkan fotoğrafı büyük eleştiri konusu oldu.
Salgın yokmuşçasına binlerce kişinin mesafeye dikkat edilmeksizin bir araya geldiği Fatih Camii avlusunda, Bakan Koca'nın da saf tuttuğunu gösteren fotoğraflara salgında hayatını kaybedenlerin yakınları isyan etti.
Koronavirüs kaynaklı olarak annesini kaybettiğini belirten Yakup Bayrak, Twitter hesabından Bakan Koca'nın hesabını etiketleyip "Sn. @drfahrettinkoca hastanenizden cenazesini alıp, Pandemi önlemlerine uymak için sadece 10 (bakın yazıyla da yazayım on) kişiyle birlikte gömdüğüm annemin üzerine yemin ederim, hiç kimsenin şu aşağıdaki vb olaylardaki iki yüzlülüğünüzü unutmamaları için yaşayacağım. Andım olsun" diye yazdı.
Yakup Bayrak'ın tweet'i, binlerce Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
Salgın nedeniyle babaannesinin cenazesine gidemediğini dile getiren Ayşegül Kula da tepkisini "Bu görüntüyü hiç unutmayacağım. Sizin acınız benim acımdan daha değerli değil. Kabul etmiyorum." diyerek dile getirdi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- En çok vakanın görüldüğü ilde ek tedbirler alındı
Video Haberler
- Çoluğumuz çocuğumuz yarın bize küfredecek
- Uçak acil iniş yaptığı sırada otoyoldaki araca çarptı
- Otomobiline benzin döküp ateşe verdi!
- Lüks siteye yapılan operasyonda bulundu
- Hemşireye saldırı anı kamerada
- Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
- İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara
- AKP İzmir Kongresi'ne ilişkin skandal görüntüler
- Haziran ayı itibariyle hizmete sunacağız
- İhbara giden polis, 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- En çok vakanın görüldüğü ilde ek tedbirler alındı