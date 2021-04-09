Kod-29 ile işinden edilen işçilerden boykot çağrısı
Migros işçileri, sendikalı oldukları gerekçesiyle Kod-29 ile işten çıkarıldı. Düzenlenen eylemde polisin sert müdahalesiyle karşılaşan ve gözaltına alınan işçiler, Migros marketlerinin boykot edilmesi için çağrıda bulundu.
İşverenlerin pandemi döneminde işten çıkarma yasağını delmek için başvurduğu İş Kanunu'ndaki Kod-29 (Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller) düzenlemesiyle işinden edilen Migros işçilerinin tepkileri sürüyor.
Kocaeli Çayırova'da Migros deposunda çalışırken DGD-Sen'de örgütlendikten sonra Kod-29 ile işten atılan Migros depo işçileri patron Tuncay Özilhan'ın evinin önünde eylem yaptı. Eyleme sert müdahalede bulunan polis, çok sayıda işçiyi de gözaltına aldı.
Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) tarafından yapılan açıklamada, "Kod-29 ahlaksızlığını kabul etmediğimiz için Migros patronu Tuncay Özilhan ’ın talimatıyla 36 işçi darp edilerek gözaltına alındık. Kamuoyunu işçilere sahip çıkmaya, Migros’u boykot etmeye çağırıyoruz!" denildi.
Video Haberler
- Evde pilates yaparken dikkat edilmesi gerekenler
- Havalimanı yolunda korku dolu anlar
- İkinci el araç alacaklara önemli uyarı!
- Düğünde kan aktı!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'gemicik' göndermesi
- AKP'li yurttaş: Bundan sonra CHP'liyiz
- Kılıçdaroğlu'nun simitçi çocukla dikkat çeken diyaloğu
- Esnafın 'erken seçim' sorusuna böyle yanıt verdi
- TBMM'de Kanırta kanırta büyükşehri alacağız tartışması
- Prof. Sözbilir'den 7.2'lik deprem uyarısı
En Çok Okunan Haberler
- Coşkun Sabah'ın yeni işi belli oldu
- Emekli amiraller için yeni gelişme
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Pervin Buldan'dan 3. yol mesajı
- İtalya Başkakanı, Erdoğan için diktatör dedi
- Papa’dan IMF ve Dünya Bankası’na mektup
- Felakete gidiyoruz
- Sedat Peker ve adamlarına operasyon: 63 gözaltı
- Bildiri yayımlanmadan AKP'li bakana da gönderildi
- 6 büyük kentin tabip odası başkanından açıklama