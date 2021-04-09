Kod-29 ile işinden edilen işçilerden boykot çağrısı

09 Nisan 2021 Cuma, 10:27

İşverenlerin pandemi döneminde işten çıkarma yasağını delmek için başvurduğu İş Kanunu'ndaki Kod-29 (Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller) düzenlemesiyle işinden edilen Migros işçilerinin tepkileri sürüyor.

Kocaeli Çayırova'da Migros deposunda çalışırken DGD-Sen'de örgütlendikten sonra Kod-29 ile işten atılan Migros depo işçileri patron Tuncay Özilhan'ın evinin önünde eylem yaptı. Eyleme sert müdahalede bulunan polis, çok sayıda işçiyi de gözaltına aldı.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) tarafından yapılan açıklamada, "Kod-29 ahlaksızlığını kabul etmediğimiz için Migros patronu Tuncay Özilhan ’ın talimatıyla 36 işçi darp edilerek gözaltına alındık. Kamuoyunu işçilere sahip çıkmaya, Migros’u boykot etmeye çağırıyoruz!" denildi.