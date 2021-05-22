Koenzim Q10'un (CoQ10) 9 faydası

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:58

Ko Enzim Q 10 bana en çok sorulan besin takviyeleri arasında. Bana göre gerektigi kadar önemi anlaşılmamış vitamin benzeri şahane antioksidanı size detaylı anlatmak istiyorum. Buyrun.

CoQ10 olarak da bilinen Koenzim Q10, hücrelerinizde enerji üretmeye yardımcı olan bir bileşiktir.

CoQ10, vücudunuz tarafından üretilen ve hücrelerinizin mitokondrilerinde depolanan bir bileşiktir.

Mitokondri, enerji üretmekten sorumludur. Ayrıca hücreleri oksidatif hasardan ve hastalığa neden olan bakteri veya virüslerden korurlar.

CoQ10 üretimi yaşlandıkça azalır. Bu nedenle, yaşlı insanlar bu bileşikte eksik görünüyor.

CoQ10 eksikliğinin diğer bazı nedenleri şunlardır.

B6 vitamini eksikliği gibi beslenme eksiklikleri

CoQ10 sentezinde veya kullanımında genetik kusurlar

Hastalığın bir sonucu olarak dokuların artan talepleri

Mitokondriyal hastalıklar

Yaşlanmaya bağlı oksidatif stres

Statin tedavilerinin yan etkileri

Temel işlevlerinden biri, hücrelerinizde enerji üretmeye yardımcı olmaktır. Hücrelerdeki enerji transferinde yer alan adenozin trifosfat (ATP) yapımında rol oynar. Diğer önemli rolü, bir antioksidan görevi görmek ve hücreleri oksidatif hasardan korumaktır.

Aşırı miktarda serbest radikal, normal hücre işleyişine müdahale edebilecek oksidatif hasara yol açar. Bunun birçok sağlık durumuna neden olduğu bilinmektedir.

ATP'nin vücudun tüm işlevlerini yerine getirmek için kullanıldığı ve oksidatif hasarın hücreler için yıkıcı olduğu düşünüldüğünde, bazı kronik hastalıkların düşük CoQ10 seviyelerine bağlı olması şaşırtıcı değildir.

CoQ10 vücudunuzun her hücresinde mevcuttur. Bununla birlikte, en yüksek konsantrasyonlar kalp, böbrekler, akciğerler ve karaciğer gibi en fazla enerji ihtiyacı olan organlarda bulunur.

COQ10'UN 9 ANA FAYDASI

1. Kalp Yetersizliğinin Tedavisine Yardımcı Olabilir

Kalp yetmezliği olan 420 kişiyle yapılan bir çalışmada, CoQ10 ile iki yıl tedavi, semptomları iyileştirdi ve kalp problemlerinden ölüm riskini azalttı.

Ayrıca, başka bir çalışmada bir yıl boyunca CoQ10 veya plasebo ile 641 kişi tedavi edildi. Çalışmanın sonunda, CoQ10 grubundakiler kalp yetmezliği için daha az hastaneye kaldırıldı ve daha az ciddi komplikasyon yaşadı.

Görünüşe göre CoQ10 ile tedavi, optimal enerji üretim seviyelerini geri kazanmaya, oksidatif hasarı azaltmaya ve kalp fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olabilir.

2. Doğurganlığa Yardımcı Olabilir

Yaşlandıkça, CoQ10 üretimi yavaşlar ve vücut yumurtaları oksidatif hasardan daha az korur.

CoQ10 ile takviye, yumurta kalitesi ve miktarındaki yaşa bağlı bu düşüşe yardımcı olur ve hatta tersine çevirebilir.

Benzer şekilde, erkek spermi oksidatif hasarın etkilerine karşı hassastır, bu da sperm sayısında azalma, düşük sperm kalitesi ve kısırlığa neden olabilir

Birkaç çalışma, CoQ10 takviyesinin antioksidan korumayı artırarak sperm kalitesini, aktivitesini ve konsantrasyonunu artırabileceği sonucuna varmıştır

3. Cildinizin Genç Kalmasına Yardımcı Olabilir

CoQ10'u doğrudan cilde uygulamak, cilt hücrelerinde enerji üretimini artırarak ve antioksidan korumayı teşvik ederek iç ve dış ajanların (hücresel hasar, hormonal dengesizlikler, UV ışınları) olduğu hasarı azaltabilir.

Aslında, doğrudan cilde uygulanan CoQ10'un UV ışınlarının neden olduğu oksidatif hasarı azalttığı ve hatta kırışıklıkların derinliğini azalttığı gösterilmiştir

Düşük CoQ10 seviyesine sahip kişilerin cilt kanserine yakalanma olasılığı daha yüksektir.

4. Baş Ağrısını Azaltabilir

CoQ10 takviyesi, mitokondriyal işlevi artırdığı ve iltihabı azalttığı için migrenleri önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olur.

Bir çalışma CoQ10 takviyesinin 42 kişide migren sayısını azaltma olasılığının plasebodan üç kat daha fazla olduğunu gösterdi

Ek olarak, migren hastalarında CoQ10 eksikliği gözlenmiştir.

Daha büyük bir çalışma, düşük CoQ10 seviyelerine sahip 1.550 kişinin, CoQ10 ile tedaviden sonra daha az ve daha az şiddetli baş ağrısı yaşadığını gösterdi.

5. Egzersiz Performansına Yardımcı Olabilir

CoQ10, hücrelerdeki oksidatif stresi azaltarak ve mitokondriyal fonksiyonları iyileştirerek egzersiz performansına yardımcı olabilir.

Benzer şekilde, anormal mitokondriyal fonksiyon kas enerjisini azaltabilir, bu da kasların verimli bir şekilde kasılmasını ve egzersizi sürdürmesini zorlaştırır. Bir çalışma CoQ10'un fiziksel aktivite üzerindeki etkilerini araştırdı. 60 gün boyunca günde 1.200 mg CoQ10 takviyesi alanlar oksidatif stresin azaldığını gösterdi.

Dahası, CoQ10 takviyesi, egzersiz sırasında gücü artırmaya ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabilir ve her ikisi de egzersiz performansını artırabilir.

6. Diyabetin Tedavisine Yardımcı Olabilir

CoQ10 takviyesi, insülin duyarlılığını artırmaya ve kan şekeri seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bir çalışmada 12 hafta boyunca CoQ10 ile tip 2 diyabet takviyesi alan kişilerde açlık kan şekeri seviyelerini ve son iki ila üç aydaki ortalama kan şekeri seviyeleri olan hemoglobin A1C'yi önemli ölçüde düşürdügü gözlemlenmiştir. Son olarak, CoQ10, yağların parçalanmasını uyararak ve obeziteye veya tip 2 diyabete yol açabilecek yağ hücrelerinin birikimini azaltarak diyabetin önlenmesine yardımcı olabilir

7-Kanseri Önleme

CoQ10, kanserin önlenmesi ve nüksetme ile yakından bağlantılı olan hücre DNA'sının ve hücre hayatta kalmasının korunmasında kritik bir rol oynar.

Oksidatif stresin hücre hasarına neden olduğu ve işlevlerini etkilediği bilinmektedir. CoQ10, hücreleri oksidatif stresten koruyabilir ve hücresel enerji üretimini teşvik ederek sağlıklarını ve hayatta kalmalarını teşvik edebilir. İlginç bir şekilde, düşük CoQ10 seviyeleri, yüzde 53.3'e kadar daha yüksek kanser riski ile ilişkilendirilmiştir ve çeşitli kanser türleri için kötü prognoza işaret etmektedir.

Dahası, bir çalışma ayrıca CoQ10 ile takviye etmenin kanserin nüksetme olasılığını azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürdü

8. Beyin İçin İyidir

CoQ10'un beyin hücrelerini oksidatif hasardan koruduğu ve beyin hastalığına yol açabilecek zararlı bileşiklerin etkisini azalttığı gösterilmiştir. Ne yazık ki beyin, yüksek yağ asidi içeriği ve yüksek oksijen talebi nedeniyle oksidatif hasara karşı çok hassastır.

Bu oksidatif hasar, hafızayı, bilişi ve fiziksel fonksiyonları etkileyebilecek zararlı bileşiklerin üretimini artırır.

CoQ10, bu zararlı bileşikleri azaltabilir ve muhtemelen Alzheimer ve Parkinson hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilir.

9. CoQ10 Akciğerleri Koruyabilir

CoQ10, oksidatif hasarı ve akciğer hastalıklarına neden olan iltihabı azaltabilir. Tüm organlarınız arasında, akciğerleriniz oksijenle en fazla temasa sahiptir. Bu, onları oksidatif hasara karşı çok duyarlı hale getirir. Bir çalışma, CoQ10 ile takviye etmenin astımı olan kişilerde iltihabı azalttığını ve bunun tedavisi için steroid ilaçlara ihtiyaç duyduklarını gösterdi.

Başka bir çalışma, KOAH'dan muzdarip olanlarda egzersiz performansında iyileşme gösterdi. Bu, CoQ10 ile takviye edildikten sonra daha iyi doku oksijenasyonu ve kalp atış hızı ile gözlemlendi.

CoQ10'un Gıda Kaynakları

Aşağıdaki yiyecekler CoQ10 içerir:

Sakatatlar: Kalp, karaciğer ve böbrek

Bazı kas etleri: Sığır eti ve tavuk

Yağlı balıklar: Alabalık, ringa balığı, uskumru ve sardalya

Sebzeler: Ispanak, karnabahar ve brokoli

Meyve: Portakal ve çilek

Baklagiller: Soya fasulyesi, mercimek ve yer fıstığı

Kabuklu yemişler ve tohumlar: Susam tohumları ve antep fıstığı

Yağlar: Soya fasulyesi ve kanola yağı

Özet: CoQ10, bazı yiyeceklerde, özellikle de sakatat etlerinde bulunur.

CoQ10, birçok sağlık yararına sahip gibi görünen, yağda çözünen, vitamin benzeri bir bileşiktir.

Hücresel enerji üretiminde rol alır ve bir antioksidan görevi görür.

Bu özellikler, hücrelerin korunmasına ve bazı kronik hastalıkların önlenmesine ve tedavisine yardımcı olur.

CoQ10'un kalp sağlığını ve kan şekeri düzenlemesini iyileştirmeye yardımcı olduğu, kanserin önlenmesine ve tedavisine yardımcı olduğu ve migren sıklığını azalttığı gösterilmiştir.

Ayrıca kas yorgunluğuna, cilt hasarına ve beyin ve akciğer hastalıklarına yol açan oksidatif hasarı da azaltabilir.



