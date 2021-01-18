Komilik yaptığı para ile bilgisayar aldı, annesi işsiz kalınca iade etmek zorunda kaldı
Annesi işten çıkarıldığı için 2 buçuk yıl para biriktirerek aldığı bilgisayarı iade etmek zorunda kalan gencin bir alışveriş sitesinin 'ürün yorumları' bölümüne yazdığı yorum yürekleri burktu. Genç mesajında "Kardeşim laptopa Fatmagül ismini koydu. 2 buçuk yılda kazandığım parayla aldığım Laptop'u, siparişimin 11. gününde annemin işten çıkarılmasıyla iade etmek zorunda kalmak gerçekten canımı çok acıttı" ifadelerini kullandı.
Bilgisayarı çok sevdiğini belirten genç mesajında hislerini "Kardeşim Laptop'a Fatmagül ismini koydu. Komilik yaparak 2 buçuk yılda kazandığım parayla aldığım laptopu siparişimin 11. gününde annemin işten çıkarılmasıyla iade etmek zorunda kalmak gerçekten çok acıttı canımı. Bunu niye anlatıyorum bir fikrim de yok ama kalbime çok dokundu. Daha düne kadar hayatım boyunca dahil olamadığım arkadaş ortamına girmiştim ve birlikte oyun oynarken bugün burada yorumumu düzenlemek çok kötü hissettirdi. Hiçbir arkadaşıma söyleyemedim ben de buraya dökmek istedim içimi. Nasılsa ismim gözükmüyor. Bir de saf gibi kardeşimle sınava girmek için bilgisayarlarını kullandığımız komşuya laptop aldık dedim. Bilgisayarını kullandığımız için para da almıyor ve o para almadıkça bizde gebe kalıyoruz. Sürekli bir mahçupluk, sürekli bir eziklik, sürekli bir altta kalma" ifadeleri ile dile getirdi.
Mesajının sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından pek çok kişi gence ulaşmaya çalıştı. Bazı kullanıcılar ise gence aynı bilgisayarı satın alıp göndermek istedi. Ardından, gencin bilgisayarı satın aldığı firmadan açıklama geldi. Firmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada müşteri kayıtlarından ürünü iptal eden gence ulaşmaya çalışıldığı belirtilerek "Hiç merak etmeyin, arkadaşımızı Fatmagül’üne kavuşturmayı biz de çok istiyoruz. Müşteri kayıtlarımızdan kendisine ulaşarak canavarını ileteceğiz" denildi.
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