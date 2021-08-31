Komşularına sinirlenip kedi kulübesini parçaladı
Bolu'da, bir kişi, apartmandaki komşularının bina dışında beslediği kediyi ardından da kulübesini tekmeleyerek parçaladı. Kadınlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek, tepki gösterdi.
Umutkent Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan kişi, iddiaya göre hayvanseverlerin beslediği kediyi tekmeledi. Bu sırada bina dışında bulunan kadınlar, kediye neden tekme attığını sordu. Bu kişi, “Atarım ben. Sen kimsin. Burası babanın yeri değil. Kaldır bunu buradan” diyerek kedi kulübesini kadınlara küfredip parçaladı. O anlar kadınlardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kadınların tepki gösterdiği kişi, kediler için bırakılan mamaların etrafı pislettiğini bir daha bu bölgede kedi görürse yine aynısını yapacağını söyledi. Mahalleli bu kişi hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.
22 MİLYON HAYVANA İŞKENCE
Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nin ''Yasal Sürecin Gölgesinde Hayvan Hakları İhlalleri'' temasıyla hazırladığı 2020 Hayvan Hakları İhlal Raporu'na göre 2020 yılında “en az” 22 milyon 735 bin 267 hayvan işkenceye maruz bırakıldı. Rapora göre, hayvan dövüşlerinde, süt çiftliklerinde, kürk çiftliklerinde, mezbahalarda, balıkçılıkta devlet koruması ile hayvanların tutsak edildiği tesislerde, hayvanlara yönelik sistematik, rutin bir işkencenin olduğunu bilinmekte ama bu tesislerde yaşananların üstünün kapatılması ve denetimsizlik bu vakaları raporlanmasına engel olmakta.
Raporda en az 20 hayvanın da fiili cinsel saldırıya uğradığı belirtildi.
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