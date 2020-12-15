Komünistlerden yaptırımlara karşı ABD Başkonsolosluğu önünde protesto

15 Aralık 2020 Salı, 12:59

ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye’ye yaptırım uygulamasına karşı komünistler protesto düzenledi.

Ellerinde taşıdıkları "Emperyalist ABD ülkemizden defol" yazılı pankart ve ABD karşıtı dövizlerle sloganlar eşliğinde İstanbul İstinye'deki ABD Konsolosluğu önüne yürüyen Türkiye Komünist Hareketi (TKH) üyeleri burada bir basın açıklaması düzenledi.

Polis barikatları etrafında TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek tarafından okunan basın açıklamasında, ABD emperyalizminin Türkiye'ye karşı uygulama kararı verdiği yaptırımlara boyun eğilemeyeceği belirtilerek "ABD’nin siyaseti tehdit ve şantaj siyasetinden başka bir şey değildir. Bu siyasetteki amacın Türkiye’nin emperyalizmle tam boy işbirliğinin devamlılığının sağlanması olduğu da açıktır. Bu açıdan ABD’nin ülkemize gözdağı verdiğini ve bunun sonucunda pazarlık edilmesi gerektiğini söyleyen anlayış elimizin tersiyle itilmelidir. Açık bir şekilde Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S 400 füzeleri üzerinden gündeme getirilen yaptırımlara dönük, Türkiye sermaye sınıfı, AKP iktidarı ve sermaye devletinin emperyalizmle pazarlık etmek dışında bir yolu ya da niyeti olmadığı açıktır." denildi.

EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELE ÇAĞRISI

Türkiye'nin güvenliği ve bağımsızlığı için emperyalizmin güdümünden mutlak olarak çıkılmadı gerektiği vurgulanan açıklamada, "emperyalizme karşı mücadele bayrağı altında toplanma" çağrısı yapılarak şu taleplerde bulunuldu:

"NATO’dan çıkılmalıdır. Başta İncirlik olmak üzere ABD’nin bütün askeri üsleri kapatılmalıdır. Kürecik üssüne el konulmalıdır.

Emperyalizm ile yapılan tüm gizli anlaşmalar ifşa ve iptal edilmelidir.

Ülkemizi ahtapot gibi saran emperyalist sömürünün iktisadi mekanizmaları dağıtılmalı, tüm stratejik ekonomik ve altyapı kurumları devletleştirilmelidir.

Avrupa Birliği’ne yanaşma siyasetine ve “onurlu üyelik” gibi safsatalara son verilmeli, Avrupa Birliği emperyalist bir oluşum olarak karşıya alınarak mücadele edilmeli ve Gümrük Birliği’nden çıkılmalıdır.

Ülkemizin bağımsızlığı ve kurtuluşunun yolu budur: ABD emperyalizminin askeri, siyasi ve ekonomik tehditlerine boyun eğilmemelidir!

Emperyalizme bağımlı olmayan bir Türkiye mümkündür!"



