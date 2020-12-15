İran'dan ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasına tepki!

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD yaptırımları karşısında Türkiye'ye destek verildiğini açıkladı.

AA
15 Aralık 2020 Salı, 08:48
İran'dan ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasına tepki!
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

" ABD'nin yaptırım bağımlılığı ve uluslararası hukuku aşağılaması yine tam olarak devrede.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını şiddetle kınıyoruz, Türk halkının ve hükümetinin yanındayız." 



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