İran'dan ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasına tepki!
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD yaptırımları karşısında Türkiye'ye destek verildiğini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
" ABD'nin yaptırım bağımlılığı ve uluslararası hukuku aşağılaması yine tam olarak devrede.
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını şiddetle kınıyoruz, Türk halkının ve hükümetinin yanındayız."
U.S. addiction to sanctions and contempt for international law at full display again.— Javad Zarif (@JZarif) December 15, 2020
We strongly condemn recent U.S. sanctions against Turkey and stand with its people and government.#NeighborsFirst
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