Komünistlerden Erdoğan'a yanıt: Halkımız AKP’yi kafalarına çay atılırken hatırlayacak

04 Eylül 2021 Cumartesi, 15:14

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize İkizdere’de yaptığı konuşmada muhalefete yüklenirken İkizdere'deki direnişi hedef alıp “Türkiye’nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar neymiş, bizim önümüzü kesecekler.” demişti.

Erdoğan'ın bu sözlerine komünistlerden bir yanıt geldi. Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından yapılan "Erdoğan haklıdır: Komünistler halkın yanındadır!" başlıklı yazılı açıklamada, "19 yıllık iktidarlarında bu kadar felaketin niye yaşandığını düşünmek yerine, komünistlerle korkutmak çok ucuz bir politikadır!" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Erdoğan, suçlarını ve sorumluluklarını örtmek adına eskimiş bir taktiğe sarılmıştır. Anti-komünizm! Ama artık yurttaşlarımızın bu kara propagandaya karnı tok!

Evet, Erdoğan haklıdır!

Komünistler sadece Erdoğan’ın saydığı illerde değil ülkenin her bir karış toprağında yüz yıldır sermayenin talanına ve yobazın karanlığına karşı mücadele ediyorlar. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gericiliğin doların yeşiline olan sevdasının karşısına komünistler memleket sevdasıyla çıkmaya devam edecekler.

Ve hiç kuşku olmasın ki komünistler ülkemizin tüm zenginliklerine, emekçinin ve köylünün alınterine, gençliğin geleceğine çöken bu karanlık sömürü düzeninin yerine emekçilerin omuzlarında yükseleceği eşit, özgür ve bağımsız yeni bir cumhuriyet kuracaklar.

Halkımız AKP’yi, İzmir depreminde enkaz üzerinde şov yaparken, yangından etkilenen illerimizde yangınla mücadele ve can pazarı devam ederken kafalarına çay atılırken, selden etkilenen illerimizde imara açılmaması gereken yerleşimlere yapılaşma izni ve yöre halkının direnişine rağmen HES’lere yol verirken hatırlayacaktır."